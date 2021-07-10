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«Тараз» официально объявил об уходе Эужениу. Игрока подпишет «Астана»

Накануне матча с «Тоболом» в рамках первого тура группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана «Тараз» попрощался с одним из своих легионеров – Педро Эужениу.

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