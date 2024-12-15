«Когда ты вернешься?» Саша Савельева сообщила о неожиданной потере

Звезда призналась, что из-за этого ей пришлось сорвать выступление. Саша Савельева Социальные сетиБывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева активно развивает сольную карьеру и часто выступает на сборных концертах в составе других знаменитостей.