Спрос на авиабилеты и туры в Узбекистан среди россиян резко вырос осенью 2026 года

Российские туристы стали значительно чаще бронировать авиабилеты в Узбекистан на осень 2026 года. По данным сервиса путешествий «Туту», доля Узбекистана в зарубежных авиабронированиях российских путешественников выросла на 5,2 процентного пункта по сравнению с прошлой осенью — это максимальный показатель среди всех зарубежных направлений.