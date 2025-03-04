Владимир Зеленский получил прозвище мистер Голливуд от американской конгрессвумен Виктории Спартц.Украины член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц раскритиковала Владимира Зеленского за его поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии