Почеттино: «Я хочу узнать от Балогуна о ситуации с переходом в «Эвертон»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что пока не разговаривал с нападающим «Монако» и сборной США Фоларином Балогуном о его сорвавшемся переходе в «Эвертон», но планирует сделать это в ближайшие дни, чтобы предложить свою поддержку.