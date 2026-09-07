Почеттино: «Я хочу узнать от Балогуна о ситуации с переходом в «Эвертон»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что пока не разговаривал с нападающим «Монако» и сборной США Фоларином Балогуном о его сорвавшемся переходе в «Эвертон», но планирует сделать это в ближайшие дни, чтобы предложить свою поддержку.
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