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Регионы России

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АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?» для многопродуктовой линейки

АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?» для многопродуктовой линейки

АвтоВАЗ зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?» 9 сентября 2026 года. Регистрация действует до 17 февраля 2036 года, сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

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