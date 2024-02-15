Россия сделала ещё один шаг к новой приватизации? Пронько раскрыл детали

Очевидно, что в российском обществе самый большой запрос на социальную справедливость. Да, ловкие и ушлые смогли "загрести" в своё время жирные куски отечественной экономики…Происходило это на якобы законных основаниях.
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