О допуске ценных бумаг к операциям РЕПО с ЦК с 10 марта 2025 года

Участникам торгов Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС", утвержденных решением Наблюдательного совета 07 февраля 2025 года (Протокол №16), установлено, что с 10 марта 2025 года Таблица 1-О (Только сделки РЕПО) "Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО" приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2025-630 от 27.