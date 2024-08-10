Окончательное решение по итогам выборов в Венесуэле за Верховным судом

Окончательное решение по итогам президентских выборов в Венесуэле остается за Верховным судом, заявила председатель избирательной палаты Верховного суда Боливарианской Республики Карислия Родригес 10 августа на встрече с журналистами и дипломатическим корпусом.
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