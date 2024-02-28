Зонд OSIRIS-APEX вышел на связь с Землей, «пережив» сближение с Солнцем

Анимация полета зонда OSIRIS-APEX / © NASA / Goddard Space Flight Center В декабре прошлого года инженеры NASA прикрыли одну из двух солнечных панелей зонда, ограничив его возможность связи с Землей, чтобы защитить научные приборы от перегрева во время сближения аппарата с Солнцем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии