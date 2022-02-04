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Алексей Ягудин: «Кондратюк на шаттле въехал в командный турнир на третьей-четвертой скорости и разогнался до пятой»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира Пекина-2022.

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