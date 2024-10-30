В манеже Нижегородского кремля 4 ноября откроется выставка «Литургия с патриархом»

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией матери и День народного единства, в манеже Нижегородского кремля откроется фотовыставка «Литургия с патриархом», приуроченная к 15-летию интронизации святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.