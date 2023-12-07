Наркотики и порох хранил дома житель села Новоникольск

В дежурную часть ЛО МВД России на станции Уссурийск поступила информация о хранении одним из жителей села Новоникольск Приморского края наркотических средств, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, по материалам ЛО МВД России на ст.
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