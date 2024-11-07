Жога перенёс СВО на уральскую землю: Неприметный микроавтобус забрал преподавателя, не признававшего Крым Преподавателя, который открыто поддерживает киевский режим, задержали прямо в вузе при помощи спецназа.
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