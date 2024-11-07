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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • сергей
    Вот, суки! Куда смотрят органы,если в открытую ведут антироссийскую пропаганду?Операция Жоги в Е...
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    Катя, ты меня печалишь! Думал ты начнешь шипеть как моя кошка, когда ей что то не так, а ты....Рад, что "встретились"!Операция Жоги в Е...

Операция Жоги в Екатеринбурге: Спецназ приехал за либералом в УГГУ

Операция Жоги в Екатеринбурге: Спецназ приехал за либералом в УГГУ

Жога перенёс СВО на уральскую землю: Неприметный микроавтобус забрал преподавателя, не признававшего Крым Преподавателя, который открыто поддерживает киевский режим, задержали прямо в вузе при помощи спецназа.

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Комментарии
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Василий Васильев
Катя, ты меня печалишь! Думал ты начнешь шипеть как моя кошка, когда ей что то не так, а ты....Рад, что &quot;встретились&quot;!
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1 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Молодец, Жога!
Ответить
1 час.
с
сергей
Вот, суки! Куда смотрят органы,если в открытую ведут антироссийскую пропаганду?
Ответить
42 мин.

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