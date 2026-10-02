Сила в правде
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Сила в правде

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Рейтинг лучших магазинов проекционных экранов в России

Рейтинг лучших магазинов проекционных экранов в России

Выбор экрана для проектора кажется простым только на первый взгляд. Нужно учесть диагональ, формат, тип полотна, освещение в помещении, расстояние до зрителя и совместимость с проектором.

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