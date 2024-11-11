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На Кубани сбежавший от хозяев дикобраз пытался перебежать автомобильную трассу

На Кубани сбежавший от хозяев дикобраз пытался перебежать автомобильную трассу

Дикобраз пересёк оживлённую дорогу и скрылся в кустах.В Кропоткине очевидцы запечатлели удивительное зрелище, когда дикобраз перебегал дорогу прямо перед движущимися автомобилями.

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