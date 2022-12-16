Александра Трусова: «Интересно работать с разными специалистами. Все по‑новому, разная хореография, разный подход»

Серебряный призер Пекина-2022 Александра Трусова рассказала о подготовке к чемпионату России под руководством Светланы Соколовской.

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