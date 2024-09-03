CRM: обнаружено нейтрализующее плазменное антитело, обезвреживающее SARS-CoV-2

Американские ученые из Техасского университета в Остине и других научных учреждений нашли антитело, способное нейтрализовать все известные варианты SARS-CoV-2, вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию.
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