В МИД раскритиковали санкции против российских СМИ

В новых санкциях в отношении российских СМИ Соединенные Штаты переплюнули сам себя, так как американцы сами до конца не смогли озвучить, против кого были приняты меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на ВЭФ.
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