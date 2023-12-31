Какой была Москва в декабре 1959 года

Сегодня мы решили вспомнить, как выглядела столица в далеком декабре 1959 года. Представляем вам подборку удивительных и красивых фотографий, хранящих воспоминания о моментах жизни города той морозной зимой… .
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