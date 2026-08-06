Цель по имени «Упырь»

Где Вы видели чтобы в советское время генеральных конструкторов оборонных предприятий показывали по всем каналам и мало того чтобы он сам о себе рассказывал в СМИ?

Владимир Буевич

С одной стороны пример конструктора Ткачука как раз и надо рекламировать. Что бы наши инициативные и талантливые конструкторы видели на его примере что их разработки и изобретения нужные для фронта поддерживаются и будут поддерживаться государством, а с другой стороны в эти меры поддержки необходимо включить и охрану от государства. Критерий скажем достижение определенного финансового уровня выполнения Гособоронзаказа. Надо выделять не только деньги но и охрану (на первое время), а также консультантов из ФСО (мне кажется отставные сотрудники спецслужб с удовольствием окажут такую помощь новому и нужному предприятию. Да... и не бесплатно) которые бы помогали организовывать предприятию свою собственную профессиональную структуру охраны руководителей и секретности на предприятии. Проблема решаема. Нужно только кое-кому на верху "зад оторвать" от кресла и заняться этой проблемой.