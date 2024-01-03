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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинес о Роналду: «Никто не поможет молодым игрокам лучше него. Криштиану и Пепе задали золотые стандарты»

Мартинес о Роналду: «Никто не поможет молодым игрокам лучше него. Криштиану и Пепе задали золотые стандарты»

Роберто Мартинес высказался о влиянии 38-летнего нападающего «Аль-Насра» на молодых футболистов, включая 19-летнего полузащитника Жоау Невеша.

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