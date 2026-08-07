Эксперты Роскачества объяснили, почему нас тянет к фастфуду

Желание перекусить фастфудом возникает не только из-за привычки или вкусовых предпочтений. Эксперты Роскачества объясняют, что привлекательная внешность, аромат и сочетание сладкого, солёного и жирного активизируют «систему вознаграждения мозга».
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