Самым дорогим женским спортивным клубом мира стала франшиза Портман и Уильямс

Издание Sportico провела оценку команд Национальной женской футбольной лиги. Согласно данным, средняя стоимость франшизы NWSL составляет $66 млн, а самым ценным клубом лиги признан «Энджел Сити» ($180 млн), которым владеет актриса Натали Портман и бывший исполнительный председатель социальной сети Reddit Алексис Оганян .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)