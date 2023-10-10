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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Самым дорогим женским спортивным клубом мира стала франшиза Портман и Уильямс

Самым дорогим женским спортивным клубом мира стала франшиза Портман и Уильямс

Издание Sportico провела оценку команд Национальной женской футбольной лиги. Согласно данным, средняя стоимость франшизы NWSL составляет $66 млн, а самым ценным клубом лиги признан «Энджел Сити» ($180 млн), которым владеет актриса Натали Портман и бывший исполнительный председатель социальной сети Reddit Алексис Оганян .

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