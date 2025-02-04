Пленный Магиня: рабочим на Украине удерживают зарплату на «нужды ВСУ»

Старший фермы в Полтаве заставлял рабочих перечислять ему по 500 гривен с зарплаты «на нужды ВСУ». Об этом РИА «Новости» рассказал пленный боец 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины Александр Магиня.
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