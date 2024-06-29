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Военное обозрение

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Пресса США: Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

Пресса США: Пентагон анонсировал новый пакет помощи Киеву, в который войдут ракеты для систем ПВО

В очередной пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты для ЗРК HAWK.

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