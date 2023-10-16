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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонс – Адесанье: «Поддерживаю твое решение сделать паузу. Мои перерывы – лучшее, что я делал в карьере»

Эй, Исраэль, я просто хочу сказать, что поддерживаю твое решение сделать паузу в спортивной карьере. Перерывы, которые я делал в течение последних трех лет, были одним из лучших решений, которые я принимал.

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