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Общественники требуют «отменить» Волочкову после видео с Джигурдой

Общественники требуют «отменить» Волочкову после видео с Джигурдой

Балерина обвинила Джигурду в спланированной провокации.Pr Scr t.me/veteranrossii_online--> Общественники из «Ветеранов России» требуют запретить бывшей балерине Анастасии Волочковой выступать на большую аудиторию после появления в Сети скандального видео, на котором актёр Никита Джигурда целует её в трусы.

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Наталья Павлова
Ничем не лучше &quot;голой вечеринки&quot;. Две отвратительно пьяные рожи исполняют танец &quot;старый козёл и ... (женщина с низкой социальной ответственностью)&quot;.
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