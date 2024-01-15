Общественники требуют «отменить» Волочкову после видео с Джигурдой

Балерина обвинила Джигурду в спланированной провокации.Pr Scr t.me/veteranrossii_online--> Общественники из «Ветеранов России» требуют запретить бывшей балерине Анастасии Волочковой выступать на большую аудиторию после появления в Сети скандального видео, на котором актёр Никита Джигурда целует её в трусы.