Бессмысленность покупки «освященных куличей» объяснил архиепископ Савва

Покупка в магазине «освященных куличей» не способна заменить участие в общей пасхальной молитве и таинстве причащения в храме, 18 апреля заявил архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.
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