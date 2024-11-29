Украинского инженера заподозрили в подделке броней от мобилизации

Госбюро расследований Украины заподозрило ведущего инженера одного из госпредприятий страны в том, что он за взятки подделал документы или трудоустроил на критически важные предприятия 454 военнообязанных мужчин.
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