Венгрия и Турция поддержат конференцию по Украине с участием России

Идея проведения международной конференции по Украине, в которой бы приняла участие Россия, пользуется поддержкой Венгрии и Турции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о встрече глав Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Венгрии Виктора Орбана, 10 июля в интервью телекомпании М1.
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