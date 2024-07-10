Венгрия и Турция поддержат конференцию по Украине с участием России

Идея проведения международной конференции по Украине, в которой бы приняла участие Россия, пользуется поддержкой Венгрии и Турции, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о встрече глав Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Венгрии Виктора Орбана, 10 июля в интервью телекомпании М1.