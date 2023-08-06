Театр абсурда

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"Зерновая сделка закрылась, и поставка воентехники сократилась." - Странная закономерность?

"Зерновая сделка закрылась, и поставка воентехники сократилась." - Странная закономерность?

В море ходят пароходы, совершают переходы.  Постепенная "усталость" в ходе постоянной помощи стране " засаленных бурячков" уже накопилась в европейских странах Запада.

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Комментарии
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Ирина
Все то мы с ними цацкаемся, все по закону делаем, а они нас грабят и грабят. Власть у нас или слишком мягкая, или им и так принадлежит то, что они ещё и выкупают, этакая игра за нас счёт. Мигрантов кормим, запад кормим, Африку кормим и все с наших налогов. Ничего со времен СССР  не меняется, русским как ничего не доставалось так и не досается. Города в центральной России-убожество сплошное, работы нет, зато чурок вагон и все на пособия, на наркотики и притонах. Тут не хочешь, а поверишь в коснпирологические теории об уничтожении русских, как этноса.
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10 час.
TG
Tamara Goncharuk
Не какая не странная закономерность, а всем понятная. Не надо делать из нас идиотов. Идиоты те, кто делал вид, что этого не происходит, а народ сразу всё понял.
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9 час.
Дмитрий Грязев
Если даже америка заверещала о возобновлении зерновой, - значит всё правильно РОССИЯ делает!
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8 час.

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