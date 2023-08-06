"Зерновая сделка закрылась, и поставка воентехники сократилась." - Странная закономерность?

Ирина

Все то мы с ними цацкаемся, все по закону делаем, а они нас грабят и грабят. Власть у нас или слишком мягкая, или им и так принадлежит то, что они ещё и выкупают, этакая игра за нас счёт. Мигрантов кормим, запад кормим, Африку кормим и все с наших налогов. Ничего со времен СССР не меняется, русским как ничего не доставалось так и не досается. Города в центральной России-убожество сплошное, работы нет, зато чурок вагон и все на пособия, на наркотики и притонах. Тут не хочешь, а поверишь в коснпирологические теории об уничтожении русских, как этноса.