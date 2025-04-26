Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка. Она считает его сугубо украинским сказочным персонажем.
СВР Украины обвинила Россию в присвоении Колобка
Комментарии
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А
Александр
Нет предела хохлобандеровскому безумству. Наркоманы и безбожники при власти продолжают уничтожать государственность Украины. Орден иуды они заслужили.
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17 час.
Eduard
А "Колобок" что из Харькова ушол?
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17 час.
Eduard
Точно!
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17 час.
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