В Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ

В Курской области продолжают уничтожать врага. Российские бойцы обнаружили пункт управления БПЛА противника и уничтожили его, рассказал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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