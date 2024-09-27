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Курские новости

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В Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ

В Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ

В Курской области продолжают уничтожать врага. Российские бойцы обнаружили пункт управления БПЛА противника и уничтожили его, рассказал в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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