Критиковавший Пашиняна экс-президент Армении арестован по обвинению в коррупции Бывший президент Армении Роберт Кочарян накануне был арестован по обвинениям в зл.
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Критиковавший Пашиняна экс-президент Армении арестован по обвинению в коррупции Бывший президент Армении Роберт Кочарян накануне был арестован по обвинениям в зл.
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