Почему рост цен на золото только начинается

Учитывая высокие оценки золота по сравнению с прошлыми годами, можно ли утверждать, что в 2021 году золото продемонстрировало худшие показатели с 2015? С начала текущего года драгметалл вырос на 9,4%, и аналитики сходятся во мнении, что уровень $2.