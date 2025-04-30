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Алина Загитова ответила хейтерам, недовольным её фигурой: “Не доросли!”

Алина Загитова ответила хейтерам, недовольным её фигурой: “Не доросли!”

Алина Загитова дерзко ответила критикам фигуры. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой всего 22 года, не стерпела очередную волну критики в свой адрес и дала отпор хейтерам, обеспокоенным её якобы “излишней худобой”.

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