Алина Загитова ответила хейтерам, недовольным её фигурой: “Не доросли!”

Алина Загитова дерзко ответила критикам фигуры. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которой всего 22 года, не стерпела очередную волну критики в свой адрес и дала отпор хейтерам, обеспокоенным её якобы “излишней худобой”.
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