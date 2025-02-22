Мало Nvidia проблем с GeForce RTX 50 — теперь еще проблемы с GeForce RTX 40 и GeForce RTX 30: видеокарты выдают «черный экран смерти»

Пользователи видеокарт Nvidia серий GeForce RTX 40 и GeForce RTX 30 столкнулись с проблемой «черного экрана смерти» после установки драйвера Nvidia 572 — первого драйвера, в который внедрили поддержку видеокарт GeForce RTX 50.
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