Кравцов: с 1 сентября школьникам будет запрещено использовать телефоны на уроках

Про Город Нижний Новгород Учителя ликуют, школьники негодуют: Минпросвещения вводит тотальный запрет с 1 сентября Совсем скоро в российских школах грядут перемены, которые затронут каждого ученика, учителя и родителя.
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