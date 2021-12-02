В ЕС расширили показания для вакцинации против COVID-19 детей 5-11 лет

"Показатели госпитализации и доля госпитализированных с COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет возросли, как и в других возрастных группах, но остаются на гораздо более низком уровне у детей, чем у взрослых, - говорится в отчете ECDC.
"Показатели госпитализации и доля госпитализированных с COVID-19 среди детей в возрасте от 5 до 11 лет возросли, как и в других возрастных группах, но остаются на гораздо более низком уровне у детей, чем у взрослых, - говорится в отчете ECDC.
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