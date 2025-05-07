Русская весна
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Русская весна

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Скандал: один из главных обвинителей России в крушении малайзийского лайнера оказался педофилом, насиловавшим свою дочь

Скандал: один из главных обвинителей России в крушении малайзийского лайнера оказался педофилом, насиловавшим свою дочь

Один из «расследователей Беллингкет» сбития малазийского «Боинга» (помните еще такое) в 2014 году оказался сексуальным насильником, попал под следствие и самовыпилился, пишет со ссылкой на публикации в западных СМИ военный обозреватель Борис Рожин в своем авторском блоге Colonel Cassad.

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Комментарии
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Eduard
Это же надо придумать:&quot;Россия ввезла&quot;Бук&quot; на Украину,сбила самолет и увезла обратно! Вопрос:&quot;В чем смысл&quot;? 12 лет на Украине вйна и в небе тожено больше ни одного самолета не пострадало! Кругом одно враньё!
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13 час.
Eduard
Европейцы себя опорочили миллион раз,зажрались наверное свиньи у корыта.Врут и врут!
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13 час.
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