Скандал: один из главных обвинителей России в крушении малайзийского лайнера оказался педофилом, насиловавшим свою дочь

Eduard

Это же надо придумать:"Россия ввезла"Бук" на Украину,сбила самолет и увезла обратно! Вопрос:"В чем смысл"? 12 лет на Украине вйна и в небе тожено больше ни одного самолета не пострадало! Кругом одно враньё!