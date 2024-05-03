МВД России объявило в розыск экс-министра финансов Украины Шлапака

МВД России объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака.В карточке из базы данных ведомства говорится, что украинского чиновника разыскивают по уголовной статье, но не раскрывается по какой именно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии