В Госдуме заявили о противоречии брачного договора традиционным ценностям

Заключение брачного договора противоречит российским традиционным ценностям. Это следует из слов депутата Госдумы (ГД), первого зампреда комитета по защите семьи Татьяны Буцкой, ее заявление приводит «Говорит Москва».
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