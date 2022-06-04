The New York Times: Запад затеял опасную игру, пытаясь лишить Россию нефтяных доходов

Результатом попыток Запада лишить Россию доходов от торговли энергоносителями, может стать рост цен на нефть и нефтепродукты в США, Евросоюзе и во многих других странах мира, а значит из-за нефтяного эмбарго ЕС пострадают покупатели, а не продавцы.