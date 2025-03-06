Стресс в раннем возрасте может вызывать обратимые изменения мозга

Исследователи из Университета Киото провели новое исследование, которое выявило, как пренатальные инфекции в сочетании со стрессом в раннем возрасте могут привести к дисфункции мозга и психическим расстройствам.
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