RT Russia

9 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    А-а-а-а?!  И Арт-Леб-с попал под раздачу взбалмошного Зельца !  Это те не Рашка, чтоб выкобениваться. Учи мову, поТа ...Лебедев возмутилс...
  • Андрей Юровский
    Он главный врач городской клинической больницы № 40, что расположена в Коммунарке.Проценко высказал...
  • Валерий Ворожищев
    Доиграется жидёнок зе, что его отдадут на съедание собакам.Зеленский и Байде...

Чесноков: Медведев лёг костьми для победы над Оже-Альяссимом

Чесноков: Медведев лёг костьми для победы над Оже-Альяссимом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх