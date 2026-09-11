Светлана Зейналова показала физическую форму во время домашней тренировки

Телеведущая Светлана Зейналова показала подписчикам свою физическую форму. Звезда Первого канала опубликовала в телеграм-канале фрагменты тренировки и призналась, что сейчас чувствует себя лучше, чем в 20 лет.
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