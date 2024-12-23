Новый судебный вердикт: жильцы обязаны выплатить 15 тысяч рублей за входную дверь в квартире Юлия ЧелкановаВ последнее время в России наблюдается рост числа судебных разбирательств, связанных с вопросами жилья.
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