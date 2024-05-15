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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УМВД России по Ивановской области и общественники выбрали победителей регионального этапа конкурса детского творчества "Полицейский дядя Стёпа-2024"

По условиям конкурса дети от 6 до 14 лет, используя различные материалы: бумагу, пластилин, текстиль, картон и т.

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