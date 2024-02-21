Суд Салехарда рассмотрит жалобу матери Навального 4 марта

Городской суд Салехарда получил жалобу от матери Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в РФ) Людмилы Навальной, рассмотрение пройдет в закрытом режиме 4 марта 2024 года.